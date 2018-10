FC Bayern arbeitet mit FC Dallas zusammen

"Diese Partnerschaft ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, junge Talente auf ihrem Weg in den professionellen Fußball zu begleiten. Der Fußball in den USA boomt und wir wollen auch mit dieser Partnerschaft helfen, dass der Fußball weiter an Popularität und Professionalität gewinnt", sagte Münchens Vorstand Jörg Wacker.