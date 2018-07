Bastian Schweinsteiger, seit März 2017 bei Chicago Fire unter Vertrag, verfolgt den Trip seines Ex-Klubs mit großem Interesse, wie er nun auf der Bayern-Homepage erklärte. "Die Spiele werden alle live übertragen, und klar, wenn ich Zeit habe, schaue ich sie mir auch immer an", sagte der Weltmeister von 2014 – und lobte den FC Bayern für die fortschreitende Internationalisierung: "Das ist der absolut richtige Weg. Die USA sind ein Riesenmarkt", so Schweinsteiger: "Das Interesse an Bayern München ist sehr groß. Natürlich haben die englischen Vereine immer noch einen Vorsprung, das Fernsehen überträgt sehr viele Spiele aus der Premier League. Aber es werden auch die Spiele des FC Bayern gezeigt." (Hier geht's zum AZ-Newsblog der USA-Reise)