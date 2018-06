Münchner Arbeitslose sollen ran Kommt ein Rikscha-Dienst für Rentner?

Arbeitslose fahren Rentner durch die Stadt

Das wollen die Rathaus-Grünen nun auch in München einführen. Vereinzelt arbeiten Rikschadienste schon mit Senioreneinrichtungen der Münchenstift zusammen. Die Rückmeldungen seien so positiv, dass die Stadt München das Angebot ausbauen sollte, schlägt die Fraktion in einem Stadtratsantrag vor. "Ältere Menschen sind in ihrer Bewegungsfreiheit oft eingeschränkt und haben nur noch ein begrenztes soziales Umfeld, besonders wenn sie in Betreuungseinrichtungen leben", sagt Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher.