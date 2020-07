München - So, wie es sich die Familie gewünscht hat, wurde am Freitag nur mit einem sehr kleinen Kreis geladener Gäste Abschied genommen von Hans-Jochen Vogel. Vor der Beisetzung am Bogenhauser Friedhof, wo im Familiengrab schon Vogels Eltern, der Agrarwissenschaftler Hermann Vogel und seine Ehefrau Carolinie, liegen, nahm in der Benediktinerabtei St. Bonifaz auch die geschlossene Stadtspitze Abschied von Münchens großem Alt-OB, der am Sonntag 94-jährig in der Seniorenresidenz Augustinum verstorben war: OB Dieter Reiter (SPD) und seine Stellvertreterinnen Verena Dietl (SPD) und Katrin Habenschaden (Grüne) waren gekommen.