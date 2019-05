Pretzl verspricht, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch viel für die radelnden Münchner getan werden soll: "Wir investieren jetzt richtig", so der Bürgermeister am Freitag. "Ich habe erst am Donnerstag die Liste bekommen, was alleine in diesem Jahr an Radverkehrsverbesserungen passiert. Das sind drei DinA4-Seiten mit einzelnen Maßnahmen. Also wir tun wirklich wahnsinnig viel."