Allgemein hat sich die Bahn bemüht, die Besitzer der umliegenden Geschäfte, Büros und Wohnungen in den Planungsprozess so gut wie möglich miteinzubeziehen. "Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Prozess", sagt eine Anliegerin, "jetzt muss man nur hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt." Sogar Schallschutzfenster für umliegende Gebäude hat die Bahn mitfinanziert, wenn dies nötig war. Und nicht nur Anlieger äußern sich positiv: Auch vorbeigehende Passanten schien die Wand zu gefallen. Besonderes Interesse erweckten die dargestellten Personen, welche laut Bahn einen "Durchschnitt der Münchner Gesellschaft" zeigen sollen.