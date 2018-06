Sie sind Kickboxerin, sind schon mit angebrochenem Schienbeinkopf in den Ring gestiegen. Was halten Sie denn eigentlich von der Wehleidigkeit der Fußballer?

Ja, das geht mir gehörig auf den Senkel, diese übertriebene Theatralik, diese Schauspielereien, wenn sich die Spieler nach jeder Berührung am Boden wälzen, als hätte sich ihnen gerade Mike Tyson mit all seiner Härte vorgestellt. Und danach springen sie auf und alles ist in Ordnung. Und dumm ist es nebenbei auch. Heutzutage sieht doch eh jeder gleich mit all den Zeitlupen, dass das nur eine billige und schlechte Schauspieleinlage war. Das macht mich richtig aggressiv, diese Wehleidigkeit, da denke ich mir schon fast: Ich gehe jetzt auf den Platz und zeige Dir, was wirklich wehtut (lacht). Auf jeden Fall kann ich sagen, mit Männlichkeit hat das Verhalten gar nichts zu tun, das ist so abtörnend. Wobei ich zugeben muss, die Verletzung von Sebastian Rudy gegen die Schweden, die war übel anzusehen. Mir war sofort klar, die Nase ist gebrochen. Das habe ich als Kampfsportlerin ja schon öfters gesehen. Der war sehr, sehr tapfer, wie er alles versucht hat, noch weiterzuspielen.

Die Fußballer sind für Ihre Spielerfrauen bekannt, Sie haben dafür...

...den Spielermann! Mein Freund und ich haben gerade erst herzhaft gelacht, weil es schon so ist, dass er schaut, was er zu meinen Kämpfen anzieht, weil er weiß, dass er da auch im Fernsehen ist. (lacht)

Wer braucht länger im Bad?

Schon ich, aber er achtet schon sehr darauf, dass jedes Haar sitzt, bevor er das Haus verlässt. Eitelkeit ist keine rein weibliche Sache.