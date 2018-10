Münchens Alt-OB Hans-Jochen Vogel: "Die SPD-Krise? Das ist emotional für mich"

"Die Verluste der CDU waren deutlich stärker als unsere"

Trotzdem, und das liegt Vogel am Herzen: Die SPD sei nicht der große Verlierer, zu dem sie alle Beobachter machen wollen. Prozentual, so rechnet Vogel vor, habe die Union bei vergangenen Wahlen viel mehr verloren als die SPD. "Die Verluste der CDU waren deutlich stärker als unsere." So auch bei den jüngsten Wahlen in Bayern: "Die CSU hat nur einen höheren Ausgangswert." Es sei auch die Union, die eine Mitschuld trage an der schwachen bayerischen Sozialdemokratie, die Streitigkeiten in Berlin haben die SPD "mithineingezogen". Da könne auch die Parteichefin nicht viel ausrichten: "Frau Nahles hat eine sehr schwierige Aufgabe übernommen. Ich sehe nicht, dass sie einen Fehler begangen hat."