Das Antragspaket zeigt auf, wie schwer es Bäume in der Stadt haben: Die Baumschutzverordnung gilt zwar in bebautem Gebiet, aber nicht in Parks. Baumpflanzungen bleiben nicht zwingender Bestandteil von Baugenehmigungen. Laut Stadt gibt es keine Möglichkeit, mit einer Erhaltungssatzung vorhandene private Grünflächen vor der Bebauung zu schützen. Der geforderte Baum-Kataster, um einen Überblick über den Bestand zu haben, sei nicht möglich wegen des immensen Aufwands. Immerhin hat die Stadt zugesichert, zu prüfen, ob man die Ausmaße von neu gebauten Tiefgaragen beschränken kann, damit im Boden neben den Gebäuden noch Raum bleibt für Bäume und deren Wurzeln.