Durch ihre Verkehrspolitik habe die Staatsregierung sogar bewirkt, dass in München nun wieder verstärkt alte S-Bahnen aus Stuttgart eingesetzt würden, schimpft der Sendlinger Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (SPD). Der Freistaat will das MVV-Netz für die Zeit nach 2020 schließlich neu ausschreiben, manche S-Bahnäste sogar einzeln vergeben. Klar, dass die Bahn bei dieser unsicheren Lage nicht mehr in neue Technik investiere, so von Brunn.

Was Söder außerdem plant

Zum München-Plan des bayerischen Ministerpräsidenten gehören auch eine Sicherheits-Offensive und soziale Aspekte. "Wir wollen keine No-go-Areas", sagte Markus Söder am Montagabend. Deshalb sollen in der Stadt mehr Fußstreifen eingesetzt und die Video-Überwachung ausgeweitet werden. Außerdem sollen mehr Polizeibeamte in den U-Bahnen mitfahren und dort unter anderem das Alkoholverbot durchsetzen.

Um Familien in der Stadt und im Umland zu entlasten, will der Freistaat den Bau von Kindertagesstätten und Schulen stärker fördern. Söder sprach von einer 1:1-Garantie gegen den "Eltern-Stress": Hinsichtlich der Kinderbetreuung solle alles umgesetzt werden, was die Stadt oder Kommunen beantragen. Es gebe da "keine Beschränkungen".