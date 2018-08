München Mord, Der Kriminalist, ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Luna ist tot

In einem angesagten Szeneclub Berlins wird Luna Mars erwürgt auf der Toilette gefunden. Die junge Frau trägt ein ausgefallenes Manga-Kostüm. Bruno Schumann (Christian Berkel) findet zunächst heraus, dass Luna Mars nur der Künstlername der Toten war. Luna - eigentlich Melanie Müller - war Performancekünstlerin. Als Manga-Girl hätte sie am Abend einen Auftritt in dem Club gehabt. Die Ermittler tauchen ein in Luna Mars' Kunstwelt. Luna begab sich freiwillig in unkontrollierbare, nicht selten gefährliche Situationen, indem sie sich den Zuschauern bewusst auslieferte.