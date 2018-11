München klotzt ran Haushaltsplan: 2019 fließen 1,6 Milliarden

München geht an seine Reserven ran

Investitionen in Höhe von fast 1,6 Milliarden Euro haben die städtischen Referate deshalb bei Frey angemeldet. Das ist fast doppelt so viel wie 2017. "Eine erfreuliche Entwicklung", findet Frey. Wenn Geld fließt, heißt das schließlich: Es tut sich was in der Stadt. Um die ganzen Baustellen beackern zu können, muss Frey auch an das städtische Sparbuch ran. Eine gute Milliarde Euro hat die Stadt momentan auf der hohen Kante. 412 Millionen Euro davon wird der neue Finanzchef nächstes Jahr aber lockermachen müssen.