Die AZ hatte in ihrer Freitagsausgabe öffentlich gemacht, dass Polizei und KVR mit anderen Partnern derzeit gemeinsam an einem Projekt eines so genannten Bedrohungsmanagements werkeln, mit dem "Hochrisiko-Fälle", wie potenziellen Gewalttäter, besser im Auge behalten werden können. Polizei und KVR geht es offenbar auch um psychisch kranke Menschen, die bislang nicht klassifiziert sind.