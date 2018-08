München besonders beliebt Der Freistaat boomt: Tourismus in Bayern weiter top

Fürth/München - Ob das berühmte Schloss Neuschwanstein von "Märchenkönig" Ludwig II., die Kaiserburg in Nürnberg, das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, die Burg Trausnitz in Landshut, die Walhalla in Donaustauf oder die Residenzen in München und Würzburg – Bayern hat von Nord nach Süd viele Highlights zu bieten. Und so boomt der Tourismus weiter. Im ersten Halbjahr 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen auf 44,3 Millionen – gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr sind das 5,4 Prozent mehr, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mitteilte.