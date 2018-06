Graz - Die Russin Sofia Pinaeva hat bei ihrer eigenen Hirn-OP in Österreich Querflöte gespielt. Sie gab bei dem Eingriff im Universitätsklinikum Graz Stücke von Johann Sebastian Bach und Sergei Sergejewitsch Prokofjew zum Besten, wie es bei einer Pressekonferenz am Mittwoch hieß. Für die behandelnden Ärzte war das kleine Konzert während der Hirn-OP eine Premiere. "Eine Wach-OP ist die einzige Möglichkeit, so viel Tumor wie möglich zu entfernen und dabei keine Hirnfunktionen des Patienten zu opfern", sagt der Leiter des Wach-OP-Teams, Gord von Campe.