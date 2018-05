"Danke an alle, die mich in den letzten elf Jahren auf meiner Reise begleitet haben. Danke an meine Familie und Freunde, dass sie meine Begeisterung für den Film 'Titanic' geteilt haben. Letzte Nacht war die beste Nacht meines Lebens", so die "Hello"-Interpretin. Der Alkoholkonsum des gestrigen Abends scheint seine Spuren hinterlassen zu haben: "Ich bin absolut fertig, keine Ahnung, ob ich es jemals wieder aus dem Haus schaffe", schrieb die Sängerin weiter.