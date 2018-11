Motorrad-Pionierin im AZ-Interview Katja Poensgen: "Ich sehe mich immer noch als Rennfahrerin"

Aus der Hochzeit mit Valentino Rossi wurde nichts? Weil er doch 2003 in einem Doppel-Interview meinte, er würde Sie gerne bald heiraten.

Ich glaub’, den kann ich nur heiraten, wenn ich ein paar mehr WM-Titel selbst habe. Also geben wir die Sache noch nicht verloren.

Vergangenes Jahr starben kurz nacheinander Ihre Eltern. Ihr Vater war dabei mehr als nur ein Papa, er war ein Förderer, Wegbereiter, vielleicht der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Einer, der Sie, wie Sie einmal sagten, rausholte aus Ihrer Punker-Clique, Ihrer einstigen zickigen Null-Bock-Phase und Sie für den Motorrad-Sport faszinierte. In diesem Jahr haben Sie in Hockenheim eine Ehrenrunde für ihn gedreht. Wie sehr schmerzt der Verlust noch, ist er noch immer bei Ihnen?

Mein Vater hat mich nie aus Mitleid oder Selbstschutz auf ein gefährliches Rennmotorrad gesetzt. Er hat mich in meinem Entschluss dabei voll unterstützt, weil er selbst auch ein Motorradfan ist und war, und sah, was ich da tue oder besser gesagt ernsthaft tun will. Die Ehrenrunde am Hockenheimring fuhren Jasmin Rubatto und ich gemeinsam für unsere Väter. Jasmins Vater Peter, der in den neunziger Jahren einer der besten deutschen Rennfahrer war, ist heuer im Februar an Krebs gestorben. Diese Runde war ein ganz besonderer emotionaler Moment. Es war beim Ehrentag am Ring schön zu sehen, wie geschlossen die Motorradgemeinde doch ist, als wir zusammen gut trauern konnten. Dort, wie es sich gehört. Aber ich spüre eh, dass er immer bei mir ist.

Wenn Ihre Töchter auch mal Rennfahrerin werden wollen: Würden Sie sie dabei unterstützen oder wäre es Ihnen lieber, sie würden einen ganz anderen Weg einschlagen?

Also, die Kleine hat ja noch Zeit. Und zur Älteren: Sie soll sich erst mal auf die Schule konzentrieren, und wenn, dann kommt das Talent von ganz alleine. Ich will bloß nicht, dass meine Töchter nur wegen ihrer Mutter Rennfahrerin werden. Die sollen und die werden ihren eigenen Weg gehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber natürlich: Auf dem Weg zum Bäcker wird schon mal geschaut, wer schneller ist, das ist klar.

Welche Maschine fährt Ihre Tochter?

Die alte Suzuki Street Magic meines Vaters. Da ist der Opa dann auch immer mit dabei.