Motorrad-Messe EICMA in Mailand Neuer Hype ums Zweirad: Das ist im kommenden Jahr angesagt

"Ich glaube Motorradfahren war nie out", erzählt Timo Resch aus dem Marketing-Team von BMW Motorrad im Rahmen der Messe. Das Fahren sei "eine Faszination". Die Zahlen unterstreichen das: Im ersten Halbjahr 2018 gab es sieben Prozent mehr Neuzulassungen von Motorrädern in Deutschland. Kleinere Zweiräder wurden sogar um rund 30 Prozent häufiger als im Vorjahr zugelassen. In Deutschland wird also wieder deutlich häufiger Motorrad gefahren, nachdem die Zahlen in den vorangegangenen Jahren rückläufig waren.