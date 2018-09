Motivation bei der DFB-Elf Bayern-Quartett: Nationalmannschaft will "Wiedergutmachung"

Hummels: Großes Engagement beim DFB-Team

Hummels (29) meinte: "Wir wollen zeigen, dass das, was wir in Russland gemacht haben, so nicht hätte passieren dürfen – aber auch nicht wieder passieren wird." Von der ersten Trainingseinheit am Dienstag an werde man "sehr großes Engagement bei jedem Einzelnen sehen".