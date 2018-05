20:15 Uhr, 3Sat, Mord am Höllengrund

Die alleinerziehende Sabine (Katharina Wackernagel) lebt mit ihrem 18-jährigen Sohn Ilya (Vincent Redetzki) am bayerischen Kochelsee. Ilya will sich eine Auszeit nehmen und mit seiner Freundin Cora Urlaub in Italien machen. Doch Cora ist plötzlich verschwunden, und Ilya fährt alleine nach Italien. Als Sabine kurz darauf eine verschüttete Höhle in den Bergen entdeckt, findet sie Coras Leiche. Sie befürchtet, dass Cora Ilya untreu war und er seine Freundin im Affekt getötet hat. Sabine tut alles, um den Verdacht von ihrem Sohn abzulenken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den Dorfpolizisten Asam (Barnaby Metschurat).