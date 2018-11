Monster Trucks, Super 8, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Kai Pflaume lädt ein zur 30. Ausgabe seiner fabelhaften Familienshow. Zu diesem "kleinen Jubiläum" versammelt sich die Crème de la Crème des Schauspiels auf Kai Pflaumes Sofa: Schauspiel-Ikone Uschi Glas spielte bereits 1966 an der Seite von Pierre Brice und Lex Barker die Halbblut Indianerin Apanatschi in der Karl-May-Verfilmung "Winnetou und das Halbblut Apanatschi". Wer, wenn nicht Uschi Glas, wäre daher für ein "Winnetou-Duell" passender? Neben ihr werden die Grande Dame des deutschen Films Iris Berben und die österreichische Schauspielerin Barbara Wussow in spannenden Duellen ihren jungen Gegnern gegenüberstehen.