Mörlenbach - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im südhessischen Mörlenbach sind am Freitagmorgen zwei tote Kinder geborgen worden. Zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern, wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage des Hauses geborgen, wie die Polizei in Darmstadt berichtete.