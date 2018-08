Angesprochen auf das Problem des Financial Fairplay findet Hoeneß klare Worte: "Dieses ganze Financial Fairplay können Sie in die Tonne kloppen, das ist eh nichts wert. (…) Es wird doch jedes Jahr ad absurdum geführt. Und wenn ein Verein den Spieler unbedingt will, findet man immer eine Lösung." Eine solche Lösung könnte der besagte Leih-Deal mit anschließendem Kaufangebot sein.

Kovac rechnet mit Boateng-Verbleib

Trainer Niko Kovac erwartet, dass Boateng dem FC Bayern erhalten bleibt. "Es sind zwar noch ein paar Tage bis zum Ende der Wechselfrist. Stand heute gehe ich aber davon aus, dass bei ihm nichts passiert", sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstagabend nach dem 1:0 (0:0)-Pokalsieg im Erstrunden-Match beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Dort war der von Paris Saint-Germain umworbene Innenverteidiger mit von der Partie, was als Zeichen für einen Verbleib des 29-Jährigen gedeutet werden kann.

Zum Vergleich: Teamkollege Sebastian Rudy, an dem RB Leipzig und der FC Schalke 04 interessiert sein sollen, stand nicht einmal im Kader für das Pokalspiel. Kovac erklärte dies mit einem Überangebot an Mittelfeldakteuren. Zu Rudys sportlicher Zukunft wollte der 46 Jahre alte Coach sich nicht weiter äußern.

Hoeneß: 15 Millionen Euro für Rudy reichen nicht

Bei Rudy sprach Hoeneß am Sonntag erstmals über eine Kaufsumme. 15 Millionen Euro würden "sicherlich nicht reichen", sagte er. "Es kann nicht sein, dass der FC Bayern immer bezahlen soll wie ein Weltmeister und die anderen bekommen alles umsonst."

Man werde bei dem Mittelfeldspieler eine Lösung finden, wenn Rudy sich für einen anderen Verein entscheiden sollte und die Ablösesumme stimme. Konkret sollen RB Leipzig und der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung des Nationalspielers interessiert sein. "Sebastian ist ein prima Spieler und ein ganz toller Charakter. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der viel spielen will und er hat das Gefühl, dass er bei Bayern München zu wenig Spielpraxis hat", so Hoeneß. Seinen Wechselwunsch soll er Salihamidzic gegenüber geäußert haben. Dieser Vorstellung "hat der Verein dann Rechnung getragen."

Viel Zeit für Verhandlungen können sich die Vereine nicht mehr lassen. "Wir haben nur noch zwölf Tage Zeit. Ich denke, dass da in der nächsten Woche Entscheidungen getroffen werden", glaubt Hoeneß.

Hoeneß betonte, dass er auch gut damit leben könnte, wenn beide Akteure in München blieben. "Wenn es keine Einigung gibt und Sebastian beim FC Bayern bleibt, bin ich ein glücklicher Mensch."