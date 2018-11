Mögliche Merkel-Nachfolgerin AKK: Homo-Ehe muss weiter in der CDU diskutiert werden

AKK hält an Kritik der Homo-Ehe fest

Im Kampf um den Parteivorsitz rechnet sich Kramp-Karrenbauer gute Chancen aus gegen ihre beiden wichtigsten Mitbewerber, Friedrich Merz und Jens Spahn. Sie habe "eine ganze Reihe von Wahlkämpfen" hinter sich gebracht und wisse, dass die Menschen "am Ende des Tages" jemanden wollten, der es ernst mit ihnen meine, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Da kann man rhetorisch vielleicht auch sehr begabt sein - aber man muss es beweisen." Ihre Chancen schätze sie deshalb "als nicht so schlecht ein".