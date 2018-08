Dabei ist der Titelhunger beim Rekordmeister unverändert groß. "Ich will jedes Jahr Meister werden, strebe auch 20 oder 30 Meistertitel in Serie an", antwortete Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic dem Magazin "Socrates" auf die Frage, ob er nun zehn Meistertitel in Serie anstrebe.