München - Sehen wir Thomas Müller tatsächlich noch einmal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft? Knapp zehn Monate nach seiner Demission aus der DFB-Elf überzeugt der Bayern-Angreifer im Verein mit starken Leistungen. Bei einem Interview im "Sportstudio" am vergangenen Samstag deutete Müller bereits an, sich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft vorstellen zu können.