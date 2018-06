Modisch und trotzdem sportlich Modefans im WM-Fieber: Das perfekte Public-Viewing-Outfit

Wenn Deutschland am Samstag gegen Schweden antritt, werden die hiesigen Public-Viewing-Plätze wieder rappelvoll sein. Die Gruppenphase der WM ist in vollem Gange und lockt zahlreiche Fußball-Fans in die Biergärten und Kneipen. Auch unter Modeliebhaberinnen sind die Fußballbegeisterten zu finden - hier steht allerdings neben der Frage nach dem Gewinner der Partie noch etwas anderes im Raum: Wie kleidet man sich am besten bei einer WM-Party oder zum Public Viewing?