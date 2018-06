Modeschöpferin stirbt mit 55 Jahren Nach dem Tod von Kate Spade: So trauert die Familie der Designerin

Hollywood-Star David Spade (53, "Kindsköpfe") trauert um seine Schwägerin, Designerin Kate Spade, die im Alter von 55 Jahren gestorben ist. Der Schauspieler und Comedian schrieb auf Instagram zu einem Bild, auf dem er mit der Frau seines Bruders bei einem Weihnachtsfest zu sehen ist: "Wir hatten so viel Spaß an diesem Tag." Kate sei so scharfsinnig gewesen, und: "Sie konnte mich so sehr zum Lachen bringen." Zudem erklärte David Spade, mit dessen Bruder Andy (55) die Designerin 24 Jahre lang verheiratet war: "Ich kann es immer noch nicht glauben." Am Dienstag war die Modemacherin tot in ihrem New Yorker Apartment gefunden worden. Die Polizei geht laut US-Medienberichten von einem Selbstmord aus.