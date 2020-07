München - Die Modernisierung der unterirdischen Bahnhöfe in München geht weiter: Wegen Bauarbeiten fahren an vier Wochenenden im August auf einem Teilabschnitt der sogenannten Stammstrecke keine Züge. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist von Freitagabend (22.40 Uhr) bis Montagmorgen (4.40 Uhr) der Abschnitt zwischen der Donnersbergerbrücke und dem Ostbahnhof gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am 31. Juli, am 24. August soll die Strecke wieder freigegeben werden.