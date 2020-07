Modernisierung für jedes Budget Mehr Komfort: Badezimmer für wenig Geld neugestalten

Mit neuer Dekoration beginnen

Normalerweise ist die Dekoration der letzte Schritt bei einer Renovierung. Wer seinem Badezimmer einen neuen Flair verpassen möchte, wird jedoch feststellen, dass zum Beispiel eine neue Pflanze Großes bewirken kann. So kann es schon ausreichen, Kleinigkeiten auszutauschen, wie etwa Handtücher, Zahnputzbecher oder Seifenspender. Zudem trägt Ordnung zum Wohlfühlen bei. In hübschen Körbchen lassen sich beispielsweise Make-up, Shampoo, Seife, Bürste und Co. verstauen.