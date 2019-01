Moderne Form der Hochzeitsreise Flitterwochen: Gwyneth Paltrow nimmt auch Ex-Mann mit

Die Flitterwochen nach ihrer zweiten Heirat hat US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man") in großer Runde verbracht - auch Ex-Mann Chris Martin (41) und die gemeinsamen Kinder waren dabei. Über ihre "sehr modernen Flitterwochen" auf den Malediven ließ sich Paltrow am Mittwoch in der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan" aus. "Über Weihnachten hatten wir große Familienflitterwochen", erzählte der Hollywood-Star strahlend. Ihr neuer Mann Brad Falchuk und dessen Kinder seien ebenso dabei gewesen wie ihre eigenen Kinder, ihr Ex und enge Freunde.