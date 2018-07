Moderatorin im vierten Monat schwanger Nina Bott: "Vergangenes Jahr hatte ich eine Fehlgeburt"

Für sie sei die Fehlgeburt "ein Schock" gewesen, so Bott, "weil ich ein optimistischer Mensch bin, der an das Gute glaubt. Es hat sich unwirklich angefühlt. Trotzdem war ich gefasst, habe mir gesagt, dass es biologisch scheinbar nicht sein sollte. Der Embryo war wohl nicht lebensfähig". Auf die Frage, ob sie jetzt ängstlicher sei, erklärte Bott im "Bunte"-Interview, dass sie froh gewesen sei, als sie "über den Tag hinaus war, an dem es beim letzten Mal schiefging. Seit ich den Herzschlag gehört habe, bin ich total entspannt".