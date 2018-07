Moderatorin ganz gerührt Inka Bause: Die Hochzeit von Anna und Gerald war "traumhaft"

Gerald selbst schwärmte laut RTL von seiner Hochzeit: "Der schönste Moment war bis jetzt, wo sie reingelaufen ist. Da kam alles hoch, ich wollte da fast schon anfangen zu heulen." Er könne sein Glück "immer noch nicht fassen. Vor einem Jahr, im Juli 2017, haben wir uns zum ersten Mal beim Scheunenfest gesehen und jetzt habe ich meine wunderschöne Traumfrau heiraten dürfen", so Gerald, der gemeinsam mit seiner Familie eine Farm in Namibia betreibt. Bereits in den nächsten Tagen werde Anna mit ihm nach Namibia ziehen, heißt es weiter. Dort will das frisch vermählte Paar im August noch eine zweite Feier auf der Farm ausrichten.