Freund von Jochen Schropp: Name des Partners unbekannt

"Den kennt man auch nicht und das ist auch ganz gut so", sagt Schropp im "Promiflash"-Interview. Und deshalb möchte der 41-Jährige auch keine weiteren Details, wie Namen oder Alter seines Partners nennen. Was er allerdings verrät: "Er hat extrem viel Witz und ist oft der Mittelpunkt eines Gesprächs, sodass ich am Anfang gedacht habe: 'Nee, der bekommt mehr Aufmerksamkeit als ich, der ist nichts für mich.'"