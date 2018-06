Modellprojekt noch dieses Jahr? Schutz vor Autos: Grüne wollen abgetrennte Radwege

Ein Modellprojekt für die geschützten Radspuren kann sich die Partei trotzdem vorstellen. So beantragen die Grünen, noch für dieses Jahr eine solche Spur einzurichten, vorzugsweise an einer Stelle, an der viele Radler unterwegs sind und an der es keine Parkplätze am Straßenrand gibt. Eignen würde sich aus Sicht der Grünen zum Beispiel die Maximilianstraße zwischen Isar und Altstadtring.