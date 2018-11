Mode-Geheimnis gelüftet Deswegen trägt Herzogin Meghan keine Kleider von Victoria Beckham

Dies habe die damals noch bürgerliche Meghan Markle bereits im Jahr 2017 erklärt. "Was ich allmählich lerne: Auch wenn Dinge großartig am Kleiderbügel aussehen, bedeutet das nicht, dass sie auch großartig an mir aussehen", wird die heutige Herzogin zitiert. "Zum Beispiel liebe ich die Kleider von Victoria Beckham, aber mein Oberkörper ist leider zu kurz für ihre Schnitte." Über einen heimlichen Mode-Krieg der beiden Freundinnen müssen sich ihre Fans also keine Sorgen machen und bekommen stattdessen sogar noch eine positive Botschaft mit auf dem Weg: auch Herzogin Meghan kann nicht alles tragen.