Die neue Option "Mobile Retoure" ermöglicht es Geschäftskunden, ihren Endkunden einen QR-Code (Quick Response, Anm. d. Red.) entweder per Mail oder zum direkten Download aufs Smartphone zu schicken. Vorteil für den Endkunden, er muss das Retouren-Label zukünftig nicht mehr zuhause am privaten Drucker ausdrucken, sondern kann dies mit dem QR-Code bundesweit in einer der 24.000 DHL-Filialen bzw. - Paketshops oder an einer der 3.700 DHL Packstationen erledigen.