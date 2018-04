Mixer für die Smoothie-Freundin Das bekommt Meghan Markle von ihrem "Suits"-Kollegen zur Hochzeit

Ob er es selbst zur Hochzeit schaffe, wisse er noch nicht, erklärte Adams weiter. Den Smoothie-Maker soll sein ehemaliger Co-Star aber auf alle Fälle bekommen. Ein besonderer Gast wäre der kanadische Schauspieler allemal: Bevor Meghan Markle am 19. Mai Prinz Harry das Jawort gibt, wird sie Patrick J. Adams heiraten - zumindest im US-TV. Ihre beiden Figuren in der Anwaltsserie "Suits", Mike und Rachel, sollen in der letzten Folge von Staffel sieben den Bund der Ehe eingehen. Die Episode wird am 25. April ausgestrahlt.