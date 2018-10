München - Mit dem Denkmal gegenüber des Olympiaeinkaufszentrum soll der Menschen gedacht werden, die bei dem Anschlag 2016 am OEZ erschossen wurden. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es geschändet worden. Ein 58-Jähriger beobachtete gegen 2.30 Uhr am Morgen drei Männer dabei, wie sie gemeinsam die Bilderrahmen, Porzellanfiguren und Kerzen beschädigten.