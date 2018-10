Gefunden wurde die Bombe bei Erdarbeiten an einem Grundstück in der Killermannstraße. Ein Sprengkommando aus Nürnberg begutachtete den Blindgänger noch am selben Tag. Erst im August war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Neutraubling entschärft worden. Eine zweite Fliegerbombe wurde am Donnerstagmorgen in Neutraubling entdeckt.