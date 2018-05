Was krabbelt denn da in der Wanne? - Thomas Michler, Mitarbeiter des Nationalparks Bayerischer Wald, staunt nicht schlecht. Es muss ein seltener Käfer sein. Aber welcher? Das Kinderbuch "Die wilden 14" über Urwald-Käfer im Bayerischen Wald, das Michler vor Jahren geschrieben hat, hilft ihm, den Gast in seiner Badewanne als den zu identifizieren, der er tatsächlich ist: ein Bindiger Schnellkäfer. Den hatten sie damals im Buch mit weißem Bart und Krückstock gezeichnet, da er seit 100 Jahren nicht mehr nachgewiesen werden konnte.