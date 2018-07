Mitleid dominiert Justin Bieber verlobt: So fies reagieren die Fans des Teenieschwarms

Großes Mitleid mit Selena Gomez

"Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin, und ich würde es mit niemand anderem verbringen wollen" - Sätze wie diese hört sicher niemand gerne aus dem Mund des Ex-Freundes. Wie es Selena Gomez (25), Biebers Langzeit-On-Off-Freundin, damit geht, ist nicht bekannt. Ein Großteil seiner Fans geht aber offenbar davon aus, dass sie an der Verlobung zu knabbern habe. Sie schreiben sich ihr Mitleid mit unzähligen weinenden Smileys von der Seele.

"Ich war so geschockt! Ich dachte, du und Selena kommen wieder für immer zusammen. So schnell, Justin? Du kennst Hailey doch gar nicht gut. Sorry, aber ich fände es besser, du wärst mit Selena zusammen!" Andere sehen dagegen einen großen Kelch, der an Gomez vorübergegangen ist: "Selena verdient mehr als einen Justin. Sie verdient einen Mann, der sie endlich glücklich machen kann und der sie liebt." Eine weitere Userin schreibt offenbar in Anspielung auf ihre Nierentransplantation im vergangenen Sommer: "Sie verdient so viel Besseres, nach all dem, was sie durchgemacht hat."

Die Promis gratulieren

Bei aller Emotionalität gibt es aber auch ganz klassische Reaktionen. Hotelerbin Paris Hilton (37) kommentierte beispielsweise schlicht: "Gratulation!" Sie selbst hatte sich Anfang des Jahres mit Schauspieler Chris Zylka (33) verlobt. Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (33) schrieb: "Gratulation Bro". Auf "Gefällt mir" haben zum Beispiel Sängerin Demi Lovato (25) und Schauspielerin Jessica Alba (37) gedrückt.