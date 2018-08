Ortner war dem Klub am 1. April 1937 beigetreten und im vergangenen Jahr vom Präsidium für seine große Vereinstreue (80 Jahre) geehrt worden. "Ich möchte den Hinterbliebenen von Richard Ortner im Namen des FC Bayern München mein Beileid aussprechen. Wir sind in Gedanken bei Ihnen", so Präsident Uli Hoeneß.