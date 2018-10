AZ: Frau Gebhardt, warum ist Willi Graf weniger bekannt als die Geschwister Scholl?

MIRIAM GEBHARDT: Die Geschwister Scholl stechen in ihrem Bekanntheitsgrad vor allem deshalb so heraus, weil die ältere Schwester Inge Scholl die Weiße Rose nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt gemacht hat und dabei ihre Geschwister sehr in den Vordergrund gestellt hat. Das hat bei den Angehörigen der anderen Mitglieder für viel Unmut gesorgt.