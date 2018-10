Mit zwei Siegen in die Saison Stotterstart mit Ansage: Bayern suchen ihre Form

Die Bayern suchen ihre Form

Einen Vorsprung werden sich die Bayern bis dahin in der Bundesliga definitiv nicht mehr erarbeiten können, weil sie eben nicht das einzige Team sind, das mit zwei Siegen an den ersten beiden Spieltagen gestartet ist. Und nach dem Pokal-Achtelfinale am Sonntag gegen Gießen (15 Uhr) beginnt das Abenteuer EuroLeague für die Münchner bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Anadolu Efes Istanbul. Bauchschmerzen hat Hoeneß mit Blick auf die Auftaktpartie in der europäischen Königsklasse trotzdem keine, "weil ich glaube, dass die Mannschaft da ganz anders spielt. Heute haben wir den Gegner leider nicht ernst genug genommen."