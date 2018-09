Bei solchen Einschätzungen bekommt Rechtsanwalt Nils Junge Schüttelfrost. Er hat gerade die ehemalige Lebensgefährtin des "Kleinkriminellen" vor Gericht vertreten, die über Monate hinweg dessen brutalen Gewaltakten und Demütigungen ausgesetzt war.

Für den Anwalt steht fest: "Da wurde einfach die gefährliche Entwicklung verschlafen und nicht zur Kenntnis genommen. Die Schwere der Delikte, die im Übrigen nicht alle so harmlos waren, ist ein Aspekt, die Vielzahl der Straftaten aber ein anderer. So ein Mann hat in einem Bezirkskrankenhaus nichts zu suchen."