Historie: So wurde Knorr-Bremse zum Weltunternehmen

Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Bremsen für Züge und Lastwagen. Sein Erfolg geht zurück auf den Gründer Georg Knorr, der im Jahr 1900 eine Bremse entwickelte, die kurz darauf bald als Einheitsbremse bei allen europäischen Bahnen eingeführt worden war. Thiele, der Knorr-Bremse in den 1980ern übernahm, erkannte frühzeitig die Chance der Globalisierung, knüpfte Kontakte in Nord- und Südamerika, Japan, Russland, Indien oder China. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 28 000 Mitarbeiter, knapp 5000 davon in Deutschland, der Jahresumsatz liegt bei mehr als sechs Milliarden Euro.

Neben Bremsen hat das Unternehmen viele weitere Teile für Züge und Lkw im Programm wie Türen, Heizungs- und Klimaanlagen, Steuerungskomponenten und Scheibenwischer oder Fahrerassistenzsysteme und Leittechnik.