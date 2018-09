Ein 33-jähriger Mann wurde am Samstagabend gegen 20.20 Uhr von uniformierten Polizisten am Bahnsteig der U-Bahnlinie U4/U5 am Hauptbahnhof kontrolliert, da er rauchte und Bier trank. Dabei zeigte er den Hitlergruß und sagte "Heil Hitler". Anzeige wurde erstattet.