Mit "You Are Wanted" zurück Jessica Schwarz: Sexuelle Belästigung ist an der Tagesordnung

Dass Schwarz ab 18. Mai in der zweiten Staffel von "You Are Wanted" zu sehen sein wird, hat auch damit zu tun, dass ihre Auszeit ein finanzielles Loch in die Kasse gerissen hat: "Was ich in letzter Zeit gearbeitet habe, hält sich in einem überschaubaren Rahmen. Was ich zur Seite gelegt habe, ist gerade weg." Nach dem Verlust ihres Vaters und einer zudem erlittenen Fehlgeburt war die Pause aber dringend notwendig: "Ich habe mein Leben und meine Position im Leben neu überdacht. Ich habe in gewisser Weise meine Naivität verloren."