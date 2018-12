Tausende Fotos wurden am 19. Mai von dem glücklichen Brautpaar geschossen. Es war DER Tag in Leben von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Und dieser wird auch an den Festtagen noch präsent sein. Die beiden Royals wählen eine ganz besondere Aufnahme ihres Hochzeitstags für die diesjährige Weihnachtskarte aus.